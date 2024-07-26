Altın Fiyatları Düşüşe Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 553 bin 500 liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 553 bin 500 lirayı, en yüksek 2 milyon 558 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,04 azalışla 2 milyon 553 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 554 bin 500 liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında işlem hacmi, 1 milyar 308 milyon 542 bin 550,29 lira, işlem miktarı ise 513,42 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 308 milyon 542 bin 550,29 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

26.07.2024 16:59
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 553 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 553 bin 500 lirayı, en yüksek 2 milyon 558 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,04 azalışla 2 milyon 553 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 554 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 1 milyar 308 milyon 542 bin 550,29 lira, işlem miktarı ise 513,42 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 308 milyon 542 bin 550,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.554.500,002.415,00

En Düşük2.553.500,002.350,00

En Yüksek2.558.000,002.417,00

Kapanış2.553.500,002.370,00

Ağırlıklı Ortalama2.555.300,002.402,92

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.308.542.550,29

Toplam İşlem Miktarı (Kg)513,42

Toplam İşlem Adedi37

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Düşüşe Geçti - Son Dakika

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