Altın fiyatları haftaya sürprizle başladı

Rusya- Ukrayna savaşının yeniden alevlenmesi ve ABD'den gelen gümrük vergisi tehditleri, küresel piyasalarda güvenli liman arayışını hızlandırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma uygulanan vergileri iki katına çıkarma sinyali, piyasaları tedirgin etti. Aynı zamanda Doğu Avrupa'daki savaşın tırmanması, yatırımcıları altına yönlendirdi.

GRAM ALTINDA YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLANGIÇ

Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Sabah saatlerinde açıklanan anlık verilere göre, gram altın 4 bin 188 liradan işlem görüyor.

KÜRESEL RİSKLER ALTINA YÖNELİMİ ARTIRIYOR

Uzmanlar, dünya genelinde artan siyasi ve ekonomik risklerin altına olan talebi artırmaya devam edeceğini belirtiyor. Özellikle savaş senaryoları ve ticaret gerilimleri gibi küresel gelişmelerin, altını önümüzdeki günlerde de yukarı yönlü desteklemesi bekleniyor.

İŞTE 09:00 İTİBARİYLE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 4 bin 188 TL

Ons altın: 3 bin 319 dolar

Cumhuriyet Altını 27 bin 454 TL

Çeyrek Altın 6 bin 655 TL