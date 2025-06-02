Rusya- Ukrayna savaşının yeniden alevlenmesi ve ABD'den gelen gümrük vergisi tehditleri, küresel piyasalarda güvenli liman arayışını hızlandırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma uygulanan vergileri iki katına çıkarma sinyali, piyasaları tedirgin etti. Aynı zamanda Doğu Avrupa'daki savaşın tırmanması, yatırımcıları altına yönlendirdi.
Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Sabah saatlerinde açıklanan anlık verilere göre, gram altın 4 bin 188 liradan işlem görüyor.
Uzmanlar, dünya genelinde artan siyasi ve ekonomik risklerin altına olan talebi artırmaya devam edeceğini belirtiyor. Özellikle savaş senaryoları ve ticaret gerilimleri gibi küresel gelişmelerin, altını önümüzdeki günlerde de yukarı yönlü desteklemesi bekleniyor.
Gram altın: 4 bin 188 TL
Ons altın: 3 bin 319 dolar
Cumhuriyet Altını 27 bin 454 TL
Çeyrek Altın 6 bin 655 TL
Son Dakika › Ekonomi › Altın fiyatları haftaya sürprizle başladı - Son Dakika
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