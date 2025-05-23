ABD'nin bütçe açığına ilişkin endişelerin küresel piyasaları sarması, yatırımcıları bir kez daha güvenli liman olan altına yöneltti. Doların zayıflaması ve mali risk algısının artması, altın fiyatlarında son bir ayın en güçlü haftalık kazancının kapısını araladı.
ABD'nin mali disiplini konusundaki belirsizlik, yatırımcıların riskten kaçınma davranışını tetikliyor. Bu durum, özellikle altın gibi geleneksel güvenli limanlara olan talebi artırırken, altın fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı güçlendiriyor. Doların zayıflaması da bu hareketi destekleyen bir diğer önemli faktör.
Altın, haftalık bazda son bir aydan fazla süredir kaydedilen en iyi performansına doğru ilerliyor. Bu yükseliş, özellikle portföy çeşitlendirmesi yapmak isteyen yatırımcılar için altını yeniden cazip hale getiriyor.
Gram altın: 4163,0 TL
Çeyrek Altın 6628 TL
Cumhuriyet Altını 27552 TL
ONS Altın 3319 dolar
Son Dakika › Ekonomi › Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yükseliyor - Son Dakika
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