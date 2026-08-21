Altın Fiyatları Rekor Kırdı

Doların küresel zayıflaması ve ABD Hazinesi'nin tahvil geri alım programını artırmasıyla yükselişi desteklenen altın ons, 4 bin 565 doları gördü. İç piyasada gram altın 7 bin lirayı aştı.

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Haftanın son işlem gününde iç piyasada gram altın 7 bin lirayı aştı. Doların küresel olarak zayıflaması ve ABD Hazinesi'nin tahvil geri alım programını artırması, altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Son 3 ayın zirvesini gören gram altın ise 7 bin 42 liradan satılıyor. İç piyasada çeyrek altın 11 bin 605 liradan, yarım altın 22 bin 245 liradan, tam altın 46 bin 277 liradan işlem görüyor.