Altın fiyatları temkinli bekleyişte - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatları temkinli bekleyişte

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Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıları temkinli bir bekleyişe itiyor. Özellikle bugün ABD'de açıklanacak istihdam verileri için temkinli beklenti içine giren güvenli liman altın güne hafif düşüşle başladı. Gram altın 4 bin 35 TL'den çeyrek altın 6 bin 454 TL'den Cumhuriyet altını ise 25 bin 826 TL'den işlem görüyor.

02.05.2025 09:11  Güncelleme: 09:20
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Güvenli liman altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifelerin yarattığı belirsizlikle yükseldikten sonra kâr satışları ve gümrüklerde yumuşama sinyalleri sonrası gerilemeye başladı. Geçen haftalarda 3500 doları görerek ardı ardına rekor kıran altın bu haftayı düşüş eğilimiyle tamamlamaya hazırlanıyor. Ancak fiyatlamalar için gözler bir yandan da ABD'den gelecek istihdam verilerine çevrilmiş durumda.

ALTIN REKORLARIN ADRESİ OLDU

Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları ile rekor kıran külçe altın, ons başına yaklaşık 3.240 dolar seviyesinde yatay seyrederken, bu hafta yüzde 2'yi aşan bir düşüş yaşadı. Bu haftaki sert düşüşe rağmen, altın bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 25 değer kazandı ve geçen hafta 3 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Ancak bu yükselişin fazla ısındığına dair işaretlerle bir miktar geri çekildi.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın yurt içi piyasalarda da düşüşünü sürdürürken gram altın 4 bin 35 TL'den çeyrek altın 6 bin 454 TL'den Cumhuriyet altını ise 25 bin 826 TL'den işlem görüyor. Öte yandan altındaki bu düşüşün ardından dünya devi bankalar, altın fiyatlarında uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor.

NOT: BU HABER İÇERİĞİ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

Altın fiyatları temkinli bekleyişte

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