Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 46 bin liraya çıkarak yüzde 0,7 arttı.

11.12.2024 19:18
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 46 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon lira, en yüksek 3 milyon 46 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 3 milyon 46 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 25 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 629 milyon 841 bin 515,17 lira, işlem miktarı ise 3.507,47 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 10 milyar 631 milyon 616 bin 337,67 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, QNB Finansbank ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış3.025.000,002.676,25

En Düşük3.000.000,002.670,00

En Yüksek3.046.000,002.727,45

Kapanış3.046.000,002.690,00

Ağırlıklı Ortalama3.017.388,502.712,33

Toplam İşlem Hacmi (TL)10.629.841.515,17

Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.507,47

Toplam İşlem Adedi59

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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