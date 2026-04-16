Altın Fiyatları Yükseldi: 6.935.000 TL
Altın Fiyatları Yükseldi: 6.935.000 TL

16.04.2026 16:43
Standart altının kilogram fiyatı, Borsa İstanbul'da %0.2 artışla 6.935.000 TL'ye ulaştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 935 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 892 bin lira, en yüksek 6 milyon 945 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 6 milyon 935 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 918 bin 400 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 745 milyon 329 bin 66,39 lira, işlem miktarı ise 686,55 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 210 milyon 935 bin 188,40 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Şekerbank, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.918.400,004.816,00
En Düşük6.892.000,004.800,00
En Yüksek6.945.000,004.830,00
Kapanış6.935.000,004.818,00
Ağırlıklı Ortalama6.928.501,124.809,40
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.745.329.066,39

Toplam İşlem Miktarı (Kg)686,55

Toplam İşlem Adedi62

Kaynak: AA

