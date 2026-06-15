Altın Fiyatları Yükseldi, Petrol Düştü - Son Dakika
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Altın Fiyatları Yükseldi, Petrol Düştü

Altın Fiyatları Yükseldi, Petrol Düştü
15.06.2026 10:06
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ABD ve İran arasında ön anlaşma sonrası altın fiyatları %2'den fazla yükselirken, petrol düştü.

Altının ons fiyatı, ABD ve İran'ın ön anlaşmaya vardıklarını açıklamasıyla yüzde 2'den fazla yükseldi. Petrol fiyatları ise yüzde 4'ten fazla değer kaybetti.

ABD ve İranlı yetkililer, savaşı sonlandırmak için ön anlaşmaya vardıklarını açıklamasıyla altın fiyatları sert yükseldi. Ön anlaşmaya varılmasının ardından altının ons fiyatı yüzde 2'den fazla yükselerek 4.335 dolara kadar yükseldi. Öte yandan Hürmüz Boğazı'nın açılacak olmasıyla birlikte petrol fiyatları yüzde 4'ten fazla düştü. Brent petrol fiyatları 83 dolara kadar geriledi.

İç piyasada altın fiyatları

ABD ile İran'ın ön anlaşmaya varmasıyla birlikte altın fiyatları yükseldi. İç piyasada gram altın 6 bin 407 TL, çeyrek altın 10 bin 536 TL, yarım altın 21 bin 102 TL, tam altın 42 bin 17 TL seviyesinde bulunuyor.

Anlaşmanın tarihi belli oldu

Dün ABD ve İranlı yetkililer, savaşı sona erdirecek, ABD'nin İran'a yönelik ablukasını kaldıracak ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak bir çerçeve anlaşması üzerinde anlaştıklarını açıkladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise sosyal medya üzerinden anlaşmanın 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de resmi olarak imzalanacağını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükseldi, Petrol Düştü - Son Dakika

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