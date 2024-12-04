Altın fiyatlarındaki hareket yatırımcıları heyecanlandırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatlarındaki hareket yatırımcıları heyecanlandırdı

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Altının gram fiyatı, güne 2 bin 962 liradan başlarken, çeyrek altın 4 bin 960 lira, cumhuriyet altını ise 19 bin 780 liradan işlem görüyor. Küresel gelişmeler ve merkez bankası başkanlarının yapacağı açıklamalar, piyasa fiyatlamalarını etkilemesi bekleniyor.

04.12.2024 10:17
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 962 liradan satılıyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 951 liradan tamamladı.

ALTINDA YENİ YÜKSELİŞ TRENDİ

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazanarak 2 bin 962 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 780 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 650 dolardan işlem görüyor.

GÜNEY KORE'DEKİ GERİLİM DE FİYATLARI ETKİLEDİ

Dünya genelinde, Güney Kore'de artan siyasi tansiyonun etkisi ve İsrail lübnan arasında devam eden gerginlik altının ons fiyatını desteklerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

FED'İN FAİZ KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Öte yandan, ABD'de dün açıklanan JOLTS açık iş sayısı verisi işgücü talebinin zayıfladığını ancak hala devam ettiğini göstermesi, ülkenin resesyona girmeden enflasyonla mücadelesini sonuçlandırabileceğine olan iyimserliği destekledi.

Fed'in gelecek yıl izleyeceği yola ilişkin soru işaretleri yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, bugün Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin bankanın gelecek dönem politikasına ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın son para politikası toplantısında 25 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler yüzde 75 seviyesinde bulunurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,23 seviyesinden işlem görüyor.

2 BİN 670 DOLAR DİRENÇ SEVİYESİ

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 670 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 630 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Altın fiyatlarındaki hareket yatırımcıları heyecanlandırdı
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Cumhuriyet Altını, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarındaki hareket yatırımcıları heyecanlandırdı - Son Dakika

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