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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin liraya yükseldi

Son Güncelleme: 27.10.2023 16:56

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 392 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 785 bin lira, en yüksek 1 milyon 843 bin 800 lirayı gören standart altının kilogramı, günü yüzde 3,4 artışla 1 milyon 841 bin 392,50 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.341 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 430 milyon 750 bin 680,47 lira, işlem miktarı ise 1.341,61 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 758 milyon 88 bin 137,85 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.781.000,002.027,75

En Düşük1.785.000,001.968,00

En Yüksek1.843.800,002.033,60

Kapanış1.841.392,501.970,00

Ağırlıklı Ortalama1.817.345,751.986,32

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.430.750.680,47

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.341,61

Toplam İşlem Adedi55
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin liraya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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