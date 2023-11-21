Altının kilogram fiyatı 1 milyon 874 bin liraya yükseldi

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 807 bin lira, en yüksek 1 milyon 887 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,2 artışla 1 milyon 874 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 869 bin 500 liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.821 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) , altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 345 milyon 852 bin 319,08 lira, işlem miktarı ise 1.821,12 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 826 milyon 622 bin 145,05 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 1.869.500,00 1.974,05

En Düşük 1.807.000,00 1.955,00

En Yüksek 1.887.000,00 2.034,20

Kapanış 1.874.000,00 1.968,60

Ağırlıklı Ortalama 1.831.065,92 1.994,56

Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.345.852.319,08



Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.821,12



Toplam İşlem Adedi ???????71



Kaynak: AA