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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükselişte

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Altının gramı 2.988 liradan işlem görürken, jeopolitik riskler talebi artırıyor.

10.12.2024 11:18
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 988 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 2 bin 976 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazanarak 2 bin 988 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 780 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 670 dolardan işlem görüyor.

ABD'de yılın son faiz kararı öncesinde makroekonomik veriler yakından takip edilirken, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve siyasal belirsizliklerin etkisiyle güvenli liman altına olan talep devam ediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 17-18 Aralık'ta düzenleyeceği yılın son toplantısında alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, yarın ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek dönem izleyeceği para politikasını etkilemesi bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, kasımda 0,1 puan artışla yüzde 3'e yükseldi.

Analistler, söz konusu verinin yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncesinde enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceği endişelerini desteklediğini belirterek, enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay yüzde 90 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Öte yandan, Orta Doğu'daki gelişmeler yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, İsrail ordusunun, Suriye'de hava saldırılarıyla 250 hedefi vurduğu bildirildi. Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,19 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 106,1'den güne başladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Altın Fiyatları Yükselişte
Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika

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