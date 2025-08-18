Altın Fiyatları Yükselişte - Son Dakika
Altın Fiyatları Yükselişte

18.08.2025 10:24
Altının gramı 4.405 lira, çeyrek altın 7.245 lira. Fed'in faiz indirim beklentileri etkili.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 405 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 378 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 4 bin 405 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 245 liradan, Cumhuriyet altını 28 bin 860 liradan satılıyor.

Altının onsu, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,4 artışla 3 bin 350 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yeniden başlayacağı beklentisi ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik adımlar varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Geçen hafta ABD açıklanan başta üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi ile para politikasını gevşetme döngüsünü yeniden başlatabileceği beklentisi bir miktar zayıflasa da devam etti.

Analistler, altının ons fiyatında Fed'in faiz indirimi ihtimallerinin güçlü kalmayı sürdürmesiyle alış ağırlıklı bir seyir öne çıktığını belirterek, jeopolitik tarafta Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine yönelik başta ABD'nin attığı adımlar olmak üzere uluslararası gündemin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Washington'da bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmeye Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yanı sıra bazı Avrupalı devlet başkanlarının katılması bekleniyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve jeopolitik taraftan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 480 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

