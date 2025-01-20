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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseliyor

Altının gram fiyatı yeni haftaya 3.105 lira ile başladı, çeyrek altın 5.100 lira.

20.01.2025 10:47
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Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3 bin 105 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 86 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 3 bin 105 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 310 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 primle 2 bin 712 dolardan işlem görüyor.

Varlık fiyatlarında, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde altın fiyatlarında pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, Trump'ın yapacağı açıklamaların yakından takip edildiğini belirterek, açıklamalarda yeni yönetimin ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını söyledi.

Günün geri kalanında yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 700 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

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