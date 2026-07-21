Altın Fiyatları Yükseliyor

Altın, ABD ile İran arasında ateşkes ihtimaliyle yükselişe geçti. Altının ons fiyatı 4 bin 80 doları gördü.

ABD ile İran arasında ateşkes olabileceği ihtimalleriyle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Altının ons fiyatı 4 bin 80 doları gördü. İç piyasada gram altın 6 bin 190 liraya kadar çıktı. Ateşkes olabileceği ihtimaliyle diğer kıymetli madenlerde de yükseliş görüldü. Gümüşün ons fiyatı 59 dolara yaklaştı.

İç piyasada altın fiyatları

İç piyasada gram altın 6 bin 190 liradan, çeyrek altın 10 bin 180 liradan, yarım altın 20 bin 400 liradan, tam altın 40 bin 600 liradan satılıyor. - İSTANBUL