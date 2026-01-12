Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik soruşturma gündemi ve jeopolitik gerginliklerin etkisiyle yatırımcının güvenli liman talebinin artması sonucu rekor kırdı.

GÜNE REKORLA BAŞLADI

Sabah saatlerinde 4.601 doları gören spot altın, ilerleyen saatlerde hafif düzeltme yaşamasına karşın cuma gününe göre yüzde 1,5 artışla 4.566 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın ise sabah 6.382 TL ile rekor kırdıktan sonra 6.342 TL seviyesine çekildi. 2025 yılında rekor üstüne rekor kıran spot gümüş de 84 doları aşarak 84,40 ile rekor kırdı.

PİYASALARI HAREKETLENDİREN "CELP" ÇIKIŞI

Sert yükselişin arka planında, Fed'e ilişkin dikkat çeken bir gelişme yer aldı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, pazar günü Adalet Bakanlığı'nın merkez bankasına mahkeme celpleri tebliğ ettiğini ve Fed'in bina yenilemeleri hakkında bu yaz verdiği ifade nedeniyle kurumun cezai iddianameyle tehdit edildiğini söyledi. Bu hamlenin, temel faiz oranını istediği kadar sert biçimde indirmediği için defalarca saldırdığı bağımsız bir kurum olan Fed ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki mücadelede "eşi benzeri görülmemiş bir tırmanışı" temsil ettiği değerlendiriliyor. Hem bu gelişme hem de jeopolitik riskler, altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi.

İSLAM MEMİŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de Finans Analisti İslam Memiş'ten geldi. Memiş, "Haftanın ilk işlem günündeyiz. Gram altın ve ons altında yeni bir rekor denemesi var. Geçen hafta jeopolitik gerilim vardı piyasalarda, bu taraf fiyatlanmıştı. Gözümüz İran'da, Amerika müdahale edecek mi, sokak eylemleri devam ediyor kaygısı vardı. Ama bu sabaha karşı ilginç bir şey oldu" dedi.

"BENİ MAHKEMEYE VERMİŞLER"

Memiş, Powell'ın kameraların önüne geçerek "çok sert bir açıklama yaptığını" belirterek, "Fed Başkanı Powell dedi ki, ben Adalet Bakanlığı'ndan bir celp aldım, beni mahkemeye vermişler… Sanırım bununla ilgili bir celp gitmiş Fed Başkanı Powell'a. Fed başkanı Powell da suskunluğunu bozdu; ben bağımsız bir Merkez Bankası başkanıyım, Fed bağımsızdır, görev sürem dolana kadar görevin başındayım, birçok Amerikan başkanıyla çalıştım ve tutumumuzdan taviz vermedik gibi açıklamalar yaptı" ifadelerini kullandı.

Memiş, "Dolayısıyla Fed Başkanı Powell'ın mahkemeye verilmesi, Fed Başkanı Powell'ın sert açıklamalar yapması altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekor denemelerine neden oldu" değerlendirmesinde bulundu.