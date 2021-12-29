Altın hesaplarını TL'ye çevirenlere Merkez Bankası destek verecek! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Böyle atılma tarihte görülmedi! Türkiye Kupası'nda çıkan karta kimse akıl sır erdiremedi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? 400 bin kişilik ankette sürpriz sonuç

Zaman Güllü Erhan'a da acımadı! Son halini gören herkes aynı yorumu yaptı

Erdoğan imzaladı! Sağlık çalışanları bir hizmetten ücretsiz yararlanmaya devam edecek

Dövizden sonra altınlarını TL'ye çevirmek isteyenlere de destek verilecek. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre her gün saat 11'de Merkez Bankası tarafından gram altın alım fiyatı açıklanacak. Açılacak hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmî Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, 29 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek.

HER GÜN FİYAT AÇIKLANACAK

Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.

VADE 3, 6 VE 12 AY ŞEKLİNDE OLACAK

Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

ARADAKİ FARKI MERKEZ BANKASI ÖDEYECEK

Vade sonunda Türk Lirası hesap sahibine ana para ve faizi banka ödeyecek. Vade sonunda, altın fiyatlarından oluşan farkın faizden yüksek olması halinde aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek.

ÖDEME DESTEĞİ BİR DEFAYA MAHSUS

Hesabın vadesinden önce bozulması halinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Söz konusu ödeme desteği bir defaya mahsus olarak uygulanacak.