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Altın hesaplarını TL'ye çevirenlere Merkez Bankası destek verecek! Resmi Gazete'de yayımlandı! - Son Dakika

Altın hesaplarını TL'ye çevirenlere Merkez Bankası destek verecek! Resmi Gazete'de yayımlandı!

29.12.2021 08:16

Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, bugün itibarıyla altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilebilecek. Hesapların çevrilmesinde Merkez'in o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak ve yeni hesaplar 3,6 ve 12 ay vadeli olacak.

Dövizden sonra altınlarını TL'ye çevirmek isteyenlere de destek verilecek. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre her gün saat 11'de Merkez Bankası tarafından gram altın alım fiyatı açıklanacak. Açılacak hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmî Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, 29 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek.

HER GÜN FİYAT AÇIKLANACAK

Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.

VADE 3, 6 VE 12 AY ŞEKLİNDE OLACAK

Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

ARADAKİ FARKI MERKEZ BANKASI ÖDEYECEK

Vade sonunda Türk Lirası hesap sahibine ana para ve faizi banka ödeyecek. Vade sonunda, altın fiyatlarından oluşan farkın faizden yüksek olması halinde aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek.

ÖDEME DESTEĞİ BİR DEFAYA MAHSUS

Hesabın vadesinden önce bozulması halinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Söz konusu ödeme desteği bir defaya mahsus olarak uygulanacak.

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Merkez Bankası, Türk Lirası, Gazete, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın hesaplarını TL'ye çevirenlere Merkez Bankası destek verecek! Resmi Gazete'de yayımlandı! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Altın hesaplarını TL'ye çevirenlere Merkez Bankası destek verecek! Resmi Gazete'de yayımlandı! - Son Dakika
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