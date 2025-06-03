Altın Piyasasında Düğün Heyecanı ve Kurban Bayramı Etkisi

Düğün sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte altın piyasası hareketlendi. Gram ve çeyrek altına talep artarken, gözler bir yandan da ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikasına çevrilmiş durumda.

Altının ons fiyatı, 2024 yılı son çeyreğinden itibaren jeopolitik riskler ve enflasyon beklentileriyle yükselmişti. Ancak 2025'in ilk yarısında FED'in "faiz indirimine acele etmeyeceğiz" söylemiyle bu yükseliş ivme kaybetti. Şu anda ons altın 3 bin 310- 3 bin 350 dolar bandında dalgalanıyor. Bu fiyatların kırılıp kırılmayacağı, piyasada yönü belirleyecek en kritik unsur olarak görülüyor. Yaz aylarının gelişiyle birlikte ülke genelinde altın piyasasında yeniden canlanma başladı. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle gram ve çeyrek altın ürünlerine olan ilgi hızla yükseliyor. Kültürel alışkanlıklar ve yatırım amacı birleşince, kuyumcularda ve online platformlarda yoğunluk dikkat çekiyor.

Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Kitiş, "Yeni evlenecekler, ev kuranlar, borç kapatanlar ve yatırımcılar hepsinin kesişim noktası bu yaz yine altın olacak. Küresel ekonomideki belirsizlikler, Ortadoğu'daki jeopolitik riskler ve Türkiye'nin yüksek enflasyon ortamında maddi değer kaygısı, gram altına olan ilgiyi canlı tutuyor. Şu bir gerçek ki altın, Türk halkı için nesilden nesile aktarılan bir değer. Düğünlerde takılan altın, hem bir gelenektir hem de yeni bir hayata başlangıçta güvencedir. Bu yaz, FED'in tutumu ons fiyatını etkileyebilir ama iç pazarda düğün sezonu ve kültürel alışkanlıklar nedeniyle talep güçlü kalacaktır" dedi.

Son dönemde özellikle bir ve beş gram altınlara olan ilginin arttığını, orta gelir grubunun bu ürünleri hem hediye hem yatırım olarak tercih ettiğini vurguladı. Kitiş, "Özellikle gram altın ürünlerinde talep artarken, kuyumcular ve e-ticaret siteleri hareketli günler yaşıyor. FED'in faiz politikası ons altının yönü üzerinde belirleyici olacak. Döviz kurundaki kademeli de olsa yukarı yönlü hareket, gram altın fiyatını içeride desteklemeye devam ediyor. Fiziki talep, yaz aylarında altını diğer yatırım araçlarından ayrıştırıyor. Kısaca altın bu yaz yine en moda ve kazancı istikrarda arayanların yatırım aracı olacak gibi görünüyor" diye konuştu. - İSTANBUL