Altın ve Borsa Yatırımcısına Kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın ve Borsa Yatırımcısına Kazandırdı

Altın ve Borsa Yatırımcısına Kazandırdı

Bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3,20 değer kazanarak 9.111,50 puandan tamamlandı. Yapı ve Kredi Bankası hisseleri en fazla prim yapan hisseler arasında yer aldı. Altın fiyatları da yükseldi.

23.03.2024 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve borsa yatırımcısına kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,20 değer kazanarak 9.111,50 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 8.695,39, en yüksek 9.223,20 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,99 kazançla 8.445,43 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 2,21 azalışla 14.281,27 puan, Mali Endeksi yüzde 4,16 değer kazancıyla 9.816,56 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,53 artışla 13.954,05 puan oldu.

En fazla primi Yapı ve Kredi Bankası hisseleri yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,87 ile Yapı ve Kredi Bankası oldu. Yapı ve Kredi Bankasını, yüzde 16,80 ile Enerya Enerji, yüzde 15,36 ile Akbank izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler, yüzde 23,10 ile Akfen Yenilenebilir Enerji, yüzde 15,24 ile Kordsa Teknik Tekstil ve 13,29 ile Europen Endüstri olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 493 milyar 992 milyon lirayla Koç Holding, 401 milyar 925 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 401 milyar 441 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

Altın yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,13 kazançla 2.241 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,11 artışla 15 bin 59 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,64 azalışla 32,0130 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,46 düşüşle 34,6330 lira oldu.

Geçen hafta 41,1810 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,73 azalarak 40,4670 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,56 düşüşle 36,5190 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın ve Borsa Yatırımcısına Kazandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:06 Moskova’daki terör saldırısının failleri yakalandı Moskova'daki terör saldırısının failleri yakalandı
10:58 Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı İşte İzmir anketinden çıkan sonuç Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? İşte İzmir anketinden çıkan sonuç
09:52 Resmen katliam Moskova’daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler Resmen katliam! Moskova'daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler
09:45 Moskova’daki konser salonu saldırısında ölü sayısı 93’e yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki konser salonu saldırısında ölü sayısı 93'e yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
09:14 TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan’da oynanacak TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan'da oynanacak
10:59 Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton’a eltisi Meghan Markle’dan destek gecikmedi Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi
10:44 Yıllardır süren sadakat sona eriyor Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak Yıllardır süren sadakat sona eriyor! Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak
10:33 Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza
10:24 Buray’la ilişkisi bitti Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu
09:39 Türkçe röportaj verdi Fenerbahçe’nin eski yıldızı Szalai’den maç sonu bomba yorumlar Türkçe röportaj verdi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Szalai'den maç sonu bomba yorumlar
09:20 Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren’in ödediği ücret ortaya çıktı Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'in ödediği ücret ortaya çıktı
09:08 ABD, Moskova’daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış ABD, Moskova'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış
08:32 Binnur Kaya, Yalı Çapkını’ndan ayrılıyor Binnur Kaya, Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor
08:08 Muğla Marmaris açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Muğla Marmaris açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
07:49 Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 11:43:09. #1.12#
SON DAKİKA: Altın ve Borsa Yatırımcısına Kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement