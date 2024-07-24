Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı: Üniversite tercihi yaparken başarı sırasına dikkat edilmeli - Son Dakika
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Ekonomi

Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı: Üniversite tercihi yaparken başarı sırasına dikkat edilmeli

Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. öğretim üyesi Duygu Kotan Türkden, üniversite tercihi yaparken puan yerine başarı sırasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Türkden ayrıca, tercih yaparken puan türlerine göre sıralama yapılması ve istek sırasının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, teknoloji, yabancı dil, iletişim ve problem çözme becerilerinin iş bulma şansını artırabileceğini söyledi.

24.07.2024 10:17
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Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. öğretim üyesi Duygu Kotan Türkden, üniversite tercihi yaparken puan yerine başarı sırasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite tercih dönemi, adaylar için oldukça stresli ve karışık bir süreç olabiliyor. Bu dönemde merak edilen konularda doğru bilgilere ulaşmak önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkden, üniversite tercihi öncesinde doğru bilgilere ulaşmanın öğrencilerin ve ailelerin bilinçli kararlar almasını sağladığını bildirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihi yaparken puan yerine başarı sırasına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Türkden, "Puanlar yıllara göre değişkenlik gösterebilirken, başarı sıralamaları daha gerçekçi veri sağlar. Başarı sırası, adayın sınavdaki performansını diğer adaylarla karşılaştırarak gerçekçi bir değerlendirme sunar ve daha doğru tercihler yapılmasına olanak tanır." ifadelerini kullandı.

Sınav sonucunda farklı puan türleri ve sıralamaları olması halinde birden fazla puan türüyle tercih listesi oluşturulabileceğine değinen Türkden, tercih yaparken puan türlerine göre sıralama yapılması ve istek sırasının göz önünde bulundurulması gerektiğini, her puan türü için ayrı bir başarı sıralaması olabileceği için sıralamalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkden, en az bir yabancı dil bilmenin zorunluluk haline gelindiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bölümü İngilizce okumak, öğrencilerin mesleki İngilizceye daha hakim olmasını sağlar ve yetkinliklerini artırır. İngilizce eğitim, uluslararası kariyer hedefleyen veya global şirketlerde çalışmak isteyen öğrenciler için büyük bir avantaj sağlar."

Vakıf üniversitelerindeki yüzde 50 burslu program ile küçük şehirlerdeki devlet üniversiteleri tercihi arasında kalan adayların durumuna ilişkin Türkden, "Bu seçimde ailenizin veya sizin gelir durumunuzu gözden geçirmeniz faydalı olacaktır. Büyük şehirlerdeki staj imkanları küçük şehirlere göre avantaj sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Tıp gibi bazı bölümlerin iş bulma garantisi sunabilmesine rağmen bu olasılığı artıracak mesleklerden daha çok beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanılması gerektiğine değinen Türkden, teknoloji, yabancı dil, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirmenin iş bulma şansını artırabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Altınbaş Üniversitesi, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı: Üniversite tercihi yaparken başarı sırasına dikkat edilmeli - Son Dakika

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