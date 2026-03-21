Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı
21.03.2026 08:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki savaş ve küresel belirsizliklere rağmen altın fiyatları sert düşerek 4.500 dolar seviyesine geriledi ve 1983'ten bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da tırmanan savaş ve artan jeopolitik risklerin gölgesinde dalgalanma sürerken, güvenli liman olarak görülen altın bu kez beklentilerin aksine sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Artan belirsizlik ortamına rağmen yatırımcıların pozisyon değiştirmesi, piyasada dikkat çeken bir kırılmaya işaret etti.

1983'TEN BU YANA BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Küresel piyasalarda altın fiyatları sert gerileyerek 4.500 dolar seviyesine düştü ve 1983'ten bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı.

ALTINDAN ÇIKIŞ SÜRÜYOR

Artan jeopolitik gerilim ve enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altından çıkış yaparken, güçlü dolar ve yükselen tahvil getirileri de düşüşü hızlandırdı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ ARTTI

Uzmanlar, Orta Doğu'daki gelişmelerin enflasyon beklentilerini artırdığını ve bu durumun merkez bankalarının faiz indirimi ihtimalini zayıflattığını belirtiyor. Bu da altın üzerindeki baskıyı artıran temel faktörler arasında gösteriliyor.

ALTIN SERT SATIŞ BASKISI ALTINDA

Son haftalarda aralıksız değer kaybeden altın, yatırımcıların risk algısındaki değişimle birlikte sert satış baskısı altında kalmaya devam ediyor.

ALTINDA SON DURUM

Piyasalardaki sert dalgalanma sonrası İstanbul serbest piyasada bugün itibarıyla;

- Gram altın alış 6.401 TL, satış 6.405 TL,

- Çeyrek altın alış 10.860 TL, satış 11.488 TL,

- Ons altın ise alış 4.497 dolar, satış 4.498 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Orta Doğu, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 08:43:15. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.