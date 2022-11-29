Bugünün veri gündeminde Almanya 'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade eden analistler, Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını dile getirdi.

Analistler, Çin'deki "sıfır Kovid-19" politikasının yavaş yavaş uygulamadan kaldırılabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve Çin hükümetinin inşaat sektörü için 2009'dan bu yana uygulamada olan pay piyasalarından fonlama yasağını kaldırmasıyla küresel dolar talebinin azaldığını bildirdi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Haftanın ikinci gününde altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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