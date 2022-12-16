Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.067 liradan işlem görüyor

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.810 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.067 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.750 lira, Cumhuriyet altını da 7.120 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.780 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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