Altının Gram Fiyatı 2.473 Lira Seviyesinde

Altının gramı, güne yüzde 0,4 azalışla başlamasının ardından 2 bin 473 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel dün değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 artışla 2 bin 484 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yüzde 0,4 değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 2 bin 473 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 130 liradan satılıyor.
Dün yüzde 1,7 yükselerek 2 bin 383 dolarla kapanış rekoru kıran altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 2 bin 370 dolardan işlem görüyor.
Analistler, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını belirterek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.
İran'ın İsrail'e hafta sonu yaptığı saldırılar sonrasında İsrail'in yapacağı potansiyel misillemeye dair endişelerin bölgedeki risk algısının yeniden yükselmesine neden olduğunu aktaran analistler, ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin de enflasyon endişelerini beslemeyi sürdürdüğünü ve tahvil piyasalarında satış baskısını artırdığını belirtti.
Yükselen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini artırmasına karşın Orta Doğu'daki gelişmelerin yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendirdiğini ifade eden analistler, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.
Analistler, para piyasalarında Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin eylüle ötelendiğine yönelik fiyatlamaların güç kazandığını söyledi.
Bugün, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları'ndan gelecek haber akışının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların destek, 2 bin 400 ve 2 bin 430 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Altının Gram Fiyatı 2.473 Lira Seviyesinde - Son Dakika
Tesla'nın yeni ev enerji depolama sistemi Powerwall 3, önemli yeniliklerle birlikte geliyor. 11,5 KW gücünde sürekli bir güç çıkışına sahip olan cihaz, önceki modellere göre %130 daha fazla enerji sağlıyor. Ayrıca güneş panelleriyle tam entegre çalışabiliyor. Powerwall 3'ün fiyatı 9300 dolar olarak belirlenirken, invertersiz modelin daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor. Yeni nesil lityum demir fosfat pillere sahip olan cihaz, uzun bir kullanım ömrü sunuyor.
Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, Eskişehir'de yaşanan kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, 2024 senesinin Türkiye'deki İç Anadolu Bölgesi'ndeki üreticiler için çok sıkıntılı olacağını belirtti. Çelikoğlu, yetersiz yağışlar nedeniyle üreticilerin tedirgin olduğunu ve bu durumun tüketiciye de fiyat anlamında sıkıntı yaratacağını ifade etti.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, göreve başladığı ilk gün maaş ödemesinde zorlandıklarını ve kredi çekerek maaş ödemesi yaptıklarını açıkladı. Belediyenin toplam borcu ise 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL olarak belirlendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısında, 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi, değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe komisyonu ile Esnaf Komisyonuna sevk edildi.
Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi, emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi için imza kampanyası başlattı. En düşük emekli maaşının 35 bin lira olmasını ve yoksulluk sınırına çıkarılmasını talep eden sendika, imzaları TBMM'ye gönderecek.
Van Valisi Ozan Balcı, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı devam eden tekstil fabrikalarının inşaatında incelemelerde bulundu. Balcı, fabrikalar hakkında bilgi alarak istihdam konusunda önemli adımlar atıldığını ve hedeflerinin tekstilde 50 bin istihdam sağlamak olduğunu belirtti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler denetime tabi tutuldu. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, hijyen ve ürün saklama şartlarının kontrol edildiği denetimlerini sürdürdü. Vatandaşlar, herhangi bir problemle karşılaştıklarında Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 174 Alo Gıda hattını arayabilirler.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, YSK'ya olan güvenin korunması ve muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yeni anayasa tartışmalarına da açık olduklarını belirtti.
Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin taslağını yayınladı. Buna göre; yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkartılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta ve kafelerde vergi artışına ilişkin bir tebliğ yayınladı. Tebliğe göre kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri dahil lokantalarda KDV yüzde 8'den yüzde 10'a, alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV ise yüzde 20'ye çıkıyor.
Sinop'un Boyabat ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen IPARD III Hibe Destek Programı bilgilendirme seminerinde, çiftçilere gelir sağlamak amacıyla desteklerin verildiği belirtildi. Kaymakam Enver Yılmaz, destek alabilmek için koşullara uygun olmanın ve projelerde hassasiyet göstermenin önemine vurgu yaptı. Seminerde ayrıca TKDK iletişim uzmanı Gülay Kural, çeşitli sektörlerde desteklenen konular hakkında bilgi verdi.
Yalova'da gerçekleştirilen Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yürüyüş, tören ve konuşmaların yapıldığı etkinlikte, Yalova'nın turizm potansiyeli ve eksiklikleri üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.
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