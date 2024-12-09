Altının Gram Fiyatı 2.959 Liraya Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Altının Gram Fiyatı 2.959 Liraya Yükseldi

Altının gram fiyatı, haftaya alıcılı başlayarak 2.959 lira seviyesini gördü. ABD'de enflasyon verileri bekleniyor.

09.12.2024 10:46
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Altının gramı, haftaya alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 2 bin 959 liradan satılıyor.

Cuma günü altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 944 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kazanarak 2 bin 959 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 770 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 2 bin 644 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde siyasi krizlerin derinleşmesi ve jeopolitik endişelerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta "ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının faiz indirimlerinde Banka'ya biraz daha temkinli olabilme imkanı verdiğini" açıklamasının ardından, ülkede bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinde Fed'in gelecek dönem projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, dünya genelinde artan siyasi ve jeopolitik endişeler güvenli liman varlıklara talebi artırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi, toptan eşya stokları ve Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 660 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı 2.959 Liraya Yükseldi - Son Dakika

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