Gram altın 1000 TL'nin üzerinde seyrediyor! İşte altın fiyatlarında son durum... - Son Dakika
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Gram altın 1000 TL'nin üzerinde seyrediyor! İşte altın fiyatlarında son durum...

01.08.2022 11:02

1 Ağustos Pazartesi günü altının gram fiyatı, yükselişle başladı. An itibariyle 1.018 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.670 lira, Cumhuriyet altını da 6.824 liradan satılıyor. Analistler, ABD'de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırması ve buna paralel olarak Fed'in daha yavaş faiz artışına gideceği beklentilerinin geçtiğimiz hafta altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.

Cuma günü ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 1.017,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.018,2 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.670 lira, Cumhuriyet altını da 6.824 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.764,6 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDAKİ SON DURUM

Analistler, özellikle ABD'de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırması ve buna paralel ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gideceği beklentilerinin geçen hafta altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. Bu hafta Fed yetkililerinin resesyon ve gelecek dönem para politikası hakkında yapacağı değerlendirmelerin yanı sıra hafta boyunca İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile yoğun veri ve haber gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, bugünün veri gündeminde, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Merkez Bankası, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram altın 1000 TL'nin üzerinde seyrediyor! İşte altın fiyatlarında son durum... - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gram altın 1000 TL'nin üzerinde seyrediyor! İşte altın fiyatlarında son durum... - Son Dakika
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