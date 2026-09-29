Türkiye-Suriye arasındaki 7. sınır kapısı için Kamışlı-Nusaybin\'de çalışma başlatıldı

Suriye yönetimi, 2012 yılında kapanan ve Türkiye ile Suriye arasında yedinci sınır kapısı olması planlanan Kamışlı-Nusaybin Sınır Kapısı'nın inşası için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrükler İdaresi Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Müdürü Mazin Alluş, AA'ya yaptığı açıklamada, sınır kapılarının altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında Kamışlı-Nusaybin Sınır Kapısı'nda kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

Söz konusu çalışmaların sınır kapısının altyapısının yenilenmesi ve geliştirilmesine yönelik kapsamlı planın bir parçası olduğunu kaydeden Alluş, teknik ve uygulama programları doğrultusunda projeyi aşamalı olarak hayata geçireceklerini söyledi.

Alluş, "Suriye ile Türkiye'yi birbirine bağlayacak bu hayati sınır kapısının inşa ve teçhiz edilmesi çalışmalarını resmen başlatıyoruz. Kapı, iki ülke arasındaki yedinci sınır geçiş noktası olacak." ifadelerini kullandı.

İlk aşamada ithalat ve ihracat yük sahaları ile transit taşımacılığa ayrılan alanların düzenleneceğini belirten Alluş, ayrıca sınır kapısı yönetim binası, yolcu salonları, gümrük birimleri ve personel lojmanlarının inşa edileceğini aktardı.

Alluş, yaklaşık 558 bin metrekarelik alana sahip olacak sınır kapısının işletilmesi için gerekli temel altyapının oluşturulacağını kaydetti.

Kamışlı-Nusaybin Sınır Kapısı'nın ticaret hacminin artırılması, ekonominin desteklenmesi, Suriye üzerinden transit taşımacılığın geliştirilmesi ve mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılması açısından önemli bir proje olduğunu vurgulayan Alluş, kapının vatandaşlar ve taşımacılar için mesafe ve geçiş sürelerini de kısaltacağını ifade etti.

Kamışlı-Nusaybin Sınır Kapısı, Suriye'de başlayan iç savaşın ardından 2012 yılında kapanmıştı.