Altın, mart ayından bu yana en büyük toparlanmayı yaşıyor: Gram fiyatı bin liranın üzerine çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Altın, mart ayından bu yana en büyük toparlanmayı yaşıyor: Gram fiyatı bin liranın üzerine çıktı

04.10.2022 11:04

Altının gram fiyatı, bu sabah saatlerinde altının gram fiyatı 1.021 lira seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatları, mart ayından bu yana yaşadığı en büyük toparlanmayı yaşıyor.

Altının gram fiyatları bin liranın üzerine çıktı. Dün ons altında yaşanan toparlanmaya bağlı olarak altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmeye başladı.

ALTININ GRAMI BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.021 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,7 artışla 1.014 liradan tamamlayarak 8 Mart'tan bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydetti.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.021 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.680 lira, Cumhuriyet altını da 6.840 liradan satılıyor.

7 AYIN EN HIZLI YÜKSELİŞİ

Dün, ABD'de ISM imalat endeksinin 50,9 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi ile yükselişi ivme kazanan altının ons fiyatı, günü yüzde 2,3 değer kazancıyla 1.700 dolardan tamamladı. Yaklaşık 7 ayın en hızlı yükselişini gerçekleştiren altının ons fiyatı, şu sıralarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.710 dolardan işlem görüyor.

Analistler, artan "resesyon" uyarıları ve zayıf ekonomik verilerin, merkez bankalarını "şahin" para politikaları konusunda gevşemeye itebileceği beklentilerinin oluştuğunu belirterek, küresel tahvil faizlerinde yaşanan düşüşün de risk iştahındaki toparlanmaya katkı sağladığını söyledi.

PİYASA DALGALANMALARI BİR SÜRE DAHA DEVAM EDEBİLİR

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), dün yayımladığı raporda, gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesinin küresel ekonomiyi resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa itme riski taşıdığını bildirdi. UNCTAD'ın raporunun ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da ABD Merkez Bankası'nı (Fed) politikalarında son derece ihtiyatlı olmaya ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, bugün yatırımcıların odağında merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının bulunduğunu, veri gündeminde ise yurt içinde reel efektif döviz kuru, ABD'de fabrika siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi'nin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.680 doların destek, 1.730 ve 1750 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor Eskişehir haberi! Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde 'Cumhuriyet Kupası' Heyecanı Başladı Eskişehir haberi! Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde 'Cumhuriyet Kupası' Heyecanı Başladı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın, mart ayından bu yana en büyük toparlanmayı yaşıyor: Gram fiyatı bin liranın üzerine çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:04 Kısa süre önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle romantik fotoğrafı ortaya çıktı
12:02 Türkiye'nin doğal gaz ödemeleri için Rusya'dan erteleme istediği iddiasına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tepki
12:00 VAR'dan en fazla ücret kazanan hakem Alper Ulusoy oldu
11:56 İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim yırtan şahıslar olayı hatırlamadıklarını söyledi
11:44 Bakan Yanık'tan anaokulu destekleri açıklaması: Herhangi bir başvuru yok, ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli
11:43 Bakıcıyla ilişkisini öğrenen karısını katletti! Mahkemenin hatası yüzünden serbest kaldı
11:39 Popstar Bayhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Çocukken sokakta kalırken taciz etmeye yeltendiler
11:27 MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirdi: Çözülmüş bir meseleyi istismar etmenin manası yok
11:26 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor
11:25 ABD'li diplomattan tartışma yaratacak sözler: Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sert söylemlerinin ardında Putin var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 12:24:43. #1.13#
SON DAKİKA: Altın, mart ayından bu yana en büyük toparlanmayı yaşıyor: Gram fiyatı bin liranın üzerine çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement