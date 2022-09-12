Altının gram fiyatı 1.011 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Altının gram fiyatı 1.011 lira seviyesinden işlem görüyor

12.09.2022 10:48
Altının gram fiyatı 1.011 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.011 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.011 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 1.007 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.011 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.660 lira, Cumhuriyet altını da 6.775 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.726 dolardan işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin büyük oranda azalmasıyla doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi.

Bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalara yön vermesinin beklendiğini aktaran analistler, halihazırda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 90 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 ve 1760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.011 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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