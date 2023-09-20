Altının Gram Fiyatı Yatay Seyirde - Son Dakika

Altının Gram Fiyatı Yatay Seyirde

Altının Gram Fiyatı Yatay Seyirde
Son Güncelleme: 20.09.2023 10:21

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.677 lira seviyesinden işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,12 altında 1.930 dolardan işlem görüyor. Bugün ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağında yer alıyor. Analistler, Powell'ın açıklamalarının altın ve diğer değerli madenlerin yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.677 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün 1.721-1.672 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,11 değer kaybıyla 1.678 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 1.677 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,12 altında 1.930 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti. Piyasalarda, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Powell'ın açıklamalarının altın başta olmak üzere değerli madenlerin yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.925 doların destek, 1.940 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Jerome Powell, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı Yatay Seyirde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının Gram Fiyatı Yatay Seyirde - Son Dakika
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