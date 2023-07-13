Altının Gram Fiyatı Güne Yükselişle Başladı! 1650 Lira Seviyesinden İşlem Görüyor - Son Dakika
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Altının Gram Fiyatı Güne Yükselişle Başladı! 1650 Lira Seviyesinden İşlem Görüyor

13.07.2023 12:07

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.650 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1,4 üzerinde 1.646 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.650 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1,4 üzerinde 1.646 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.650 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.710 lira, Cumhuriyet altını da 11.000 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,3 artışla 1.957 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.961 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleştiğini belirterek, bugün dikkatlerin ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildiğini söyledi. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldığını belirten analistler, üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyonun Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyarak yüzde 3,83'e gerilediğini aktaran analistler, dolar endeksinin düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyarak 100,3 ile 21 Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ÜFE ve haftalık işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı! 1.626 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı! 1.626 lira seviyesinde işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının Gram Fiyatı Güne Yükselişle Başladı! 1650 Lira Seviyesinden İşlem Görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının Gram Fiyatı Güne Yükselişle Başladı! 1650 Lira Seviyesinden İşlem Görüyor - Son Dakika
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