Altının gram fiyatı 1.669 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Altının gram fiyatı 1.669 liradan işlem görüyor

Son Güncelleme: 05.09.2023 10:35

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.669 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1.938 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.668 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.669 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.740 lira, cumhuriyet altını da 11.070 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.938 dolardan işlem görüyor.

FED'İN FAİZİ SABİT TUTMASI BEKLENİYOR

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının sonuna geldiğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine karşın Çin ekonomisine ilişkin verilerden alınan olumsuz sinyallerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.
ABD'de son dönemde açıklanan verilerin, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında üzerindeki baskıyı hafiflettiğini aktaran analistler, eylül ayında gerçekleşecek para politikası toplantısında Banka'nın faiz oranını sabit tutacağı ihtimalinin yüzde 93 olduğunu belirtti.

ONS ALTINDA 1.950 VE 1.970 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.910 doların destek, 1.950 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gram fiyatı 1.669 liradan işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının gram fiyatı 1.669 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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