İsrail-Filistin gerilimi sonrası altın sert yükseldi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - Son Dakika

İsrail-Filistin gerilimi sonrası altın sert yükseldi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Son Güncelleme: 09.10.2023 11:28

Geçtiğimiz haftayı 1.626 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, Filistin-İsrail gerginliği sonrası yeni haftaya hızlı yükselişle başladı. Çatışmalar sonrası güvenli limana olan talebin artmasıyla gram altın 21 lira birden yükseldi. Altının gram fiyatı şu sıralar 1.647 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.710 liradan, cumhuriyet altını 11.080 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,83 primle 1.626 liradan tamamladı. Hafta sonu başlayan ve hala devam eden İsrail-Filistin gerilimi sonrası altının gram fiyatı yeni haftaya sert yükselişle başladı. Gram altın, saat 11.20 itibarıyla 1.647 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.710 liradan, cumhuriyet altını 11.080 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 1 artışla 1.850 dolardan işlem görüyor.

GÜVENLİ LİMANA TALEP ARTTI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlik, varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, güvenli liman varlıklardan olan altında talebin güçlendiği görülüyor. Analistler, bölgeden gelecek haber akışının altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edebileceğini kaydederek, tahvil piyasalarındaki gelişmelerin de yakından takip edildiğini ifade etti.

ONS ALTINDA 1.870 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Özellikle ABD'de yükseliş eğilimini sürdüren tahvil faizlerinin, altının alternatif maliyetini artırdığını ve ons fiyatını baskıladığını aktaran analistler, haftanın devamında ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin, altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 ve 1.825 doların destek, 1.870 direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İsrail-Filistin gerilimi sonrası altın sert yükseldi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail-Filistin gerilimi sonrası altın sert yükseldi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı - Son Dakika
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