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Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı

Altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,17 düşüşle 1948 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 1961 lira seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,5 değer kaybıyla 2 bin 34 dolar seviyesinde dengelendi. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı
11.01.2024 - 10:19,  Güncelleme: 10:39
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1961 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,17 düşüşle 1948 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 1961 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 280 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 370 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,5 değer kaybıyla 2 bin 34 dolar seviyesinde dengelendi.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklenen önemli merkez bankalarının, söz konusu indirimlere ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliklerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Söz konusu verilerin, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini ifade eden analistler, ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olmasının beklendiğini hatırlattı.

Enflasyon verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 67 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştirebileceği fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktardı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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