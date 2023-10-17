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Altının gramı 1.720 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Altının gramı 1.720 lira seviyesinden işlem görüyor

Son Güncelleme: 17.10.2023 10:46

Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.720 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.840 liradan, Cumhuriyet altını 11.610 liradan satılıyor.

Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.720 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,41 azalışla 1.719 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Altının gram fiyatı bugün ise güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.720 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.840 liradan, Cumhuriyet altını 11.610 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışa paralel 1.920 dolar seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, İsrail- Filistin çatışmasının daha geniş bölgelere yayılmadan durdurulması için atılan diplomatik adımlar sonrası risk iştahının sınırlı da olsa yükseldiğini belirtti.

Bölgeden gelen haberlerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu dile getiren analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacağı, daha sonra da Ürdün'e giderek Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğinin duyurulduğuna işaret etti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.940 doların direnç, 1.910 ve 1.900 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, İsrail, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gramı 1.720 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının gramı 1.720 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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