Altının gramı 6 bin 881 liraya yükseldi, gözler TCMB faiz kararında - Son Dakika
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Altının gramı 6 bin 881 liraya yükseldi, gözler TCMB faiz kararında

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Altının ons fiyatındaki yükseliş ve dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle gram altın güne değer kazancıyla başladı. Saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 881 liradan işlem gören gram altın, bugün açıklanacak TCMB faiz kararıyla birlikte ECB kararı ve ABD ÜFE verisiyle yön bulacak.

Altının ons fiyatındaki yükseliş ve dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle gram altın yeni güne değer kazancıyla başladı.

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 6 bin 859 liradan tamamlamıştı.

Bugün güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 881 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 255 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 816 liradan satılıyor.

Dolar endeksindeki zayıflıktan destek bulan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 yükselişle 4 bin 414 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin mali endişeleri doları baskılarken, bu durum altın fiyatlarını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirtti.

Bu arada AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 35 olarak hesaplandı.

ECB'nin ise bugün politika faizlerinde artırıma gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gramı 6 bin 881 liraya yükseldi, gözler TCMB faiz kararında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altının gramı 6 bin 881 liraya yükseldi, gözler TCMB faiz kararında - Son Dakika
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