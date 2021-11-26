Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 704 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 690 bin 500 lira, en yüksek ise 704 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 704 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 86 milyon 504 bin 729,95 lira, işlem miktarı ise 1.562,78 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 107 milyon 35 bin 43,68 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı Kredi ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 687.500,00 En Düşük 690.500,00 1.789,30 En Yüksek 704.800,00 1.812,95 Kapanış 704.800,00 1.805,80 Ağırlıklı Ortalama 695.182,08 1.801,79 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.086.504.729,95 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.562,78 Toplam İşlem Adedi 52

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