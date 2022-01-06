Altının kilogramı 793 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 793 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 791 bin 500 lira, en yüksek ise 806 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 793 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 848 milyon 71 bin 134,90 lira, işlem miktarı ise 1.093,18 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 858 milyon 264 bin 503,55 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: