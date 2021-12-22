Üye Girişi
Altıntaş'ta selden zarar gören çiftçilere buğday tohumu desteği - Son Dakika

Altıntaş'ta selden zarar gören çiftçilere buğday tohumu desteği

22.12.2021 14:07
Altıntaş'ta selden zarar gören çiftçilere buğday tohumu desteği

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında selden zarar gören çiftçilere 50 ton Kızıltan cinsi buğday tohumu dağıtımı yapıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında selden zarar gören çiftçilere 50 ton Kızıltan cinsi buğday tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresi kaynakları kullanılarak yüzde 25'i çiftçi katkılı "Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında sel felaketinden dolayı zarar gören Akçaköy'lü üreticilere 50 ton Kızıltan cinsi buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Buğday tohumu dağıtım törenine Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, İl Genel Meclis Üyeleri Zeki Öztürk, Oğuz Süngü, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak ve Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan katıldı. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta selden zarar gören çiftçilere buğday tohumu desteği
Altıntaş'ta selden zarar gören çiftçilere buğday tohumu desteği
Altıntaş'ta selden zarar gören çiftçilere buğday tohumu desteği

Hisarcık, Altıntaş, Kütahya, Buğday, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altıntaş'ta selden zarar gören çiftçilere buğday tohumu desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Üç Suriyeli göçmen yakılarak öldürüldü iddiası: İHD ve ÖHD'den açıklama geldi Üç Suriyeli göçmen yakılarak öldürüldü iddiası: İHD ve ÖHD'den açıklama geldi         
14:05
Binlerce kadın yakılmıştı! İskoçya "cadı avı" kurbanlarından özür dilemeye hazırlanıyor Binlerce kadın yakılmıştı! İskoçya "cadı avı" kurbanlarından özür dilemeye hazırlanıyor         
13:55
Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya müjde! 560 personel atanacak Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya müjde! 560 personel atanacak         
13:49
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı         
12:33
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09

Son Dakika Haberleri
14:05 Üç Suriyeli göçmen yakılarak öldürüldü iddiası: İHD ve ÖHD'den açıklama geldi
13:56 Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı
13:54 Binlerce kadın yakılmıştı! İskoçya "cadı avı" kurbanlarından özür dilemeye hazırlanıyor
13:48 Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya müjde! 560 personel atanacak
13:41 Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım
13:33 Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller
13:32 Çuval giyerek gözükmediğini sanan hırsızın güvenlik kamerasındaki komik anları
13:12 Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak fiyatlarda gevşeme bekliyoruz
13:09 Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde mega yat iddiası!
13:07 Rıdvan Dilmen çok tepki alan çağrısını tekrarladı: Bir daha söylüyorum, heykeli diksinler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 14:13:21. #1.11#
SON DAKİKA: Altıntaş'ta selden zarar gören çiftçilere buğday tohumu desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement