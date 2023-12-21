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Altıntaş Zafer OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Altıntaş Zafer OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024 yılı bütçesinin 275 milyon TL olarak belirlendiği ve bütçenin 254 milyon TL'sinin yatırımlara ayrıldığı açıklandı. Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından planlanan Trafo Merkezi'nin son durumu da ele alındı. Toplantıda arsa tahsis başvuruları ve diğer gündem maddeleri de değerlendirildi.

Altıntaş Zafer OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
21.12.2023 - 09:04,  Güncelleme: 09:06
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Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi.

Zafer OSB'nin 2024 yılı bütçesinin 275 milyon TL olarak belirlendiğini açıklayan Vali Işın, bütçenin 254 milyon TL'sinin yatırımlara ayrıldığına dikkat çekti.

Toplantıda, bütçenin 254 Milyon TL'sinin yatırımlara ayrılmasının yanı sıra Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından OSB içerisine yapılması planlanan Trafo Merkezinin son durumu da ele alındı. Toplantı arsa tahsis başvuruları ve diğer gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Toplantıya, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı Esin Güral Argat katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Altıntaş Zafer OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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