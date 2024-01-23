Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ev sahipliğinde Ticaret Bakanlığı'nın hizmet sektörüne sağladığı desteklerle ilgili "Sağlık Turizmi Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

ALTSO, Hizmet İhracatçıları Birliği, Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu ve Alanya Sağlık Turizmi Derneği işbirliğinde ALTSO ev sahipliğinde Sağlık Turizmi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya'da alternatif turizm alanları oluşturmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Alanya'mızın her alanda bir adam ileriye gidebilmesi için elimizden gelen gayretle çalışıyoruz" dedi.

Başkan Erdem, alternatif turizmin önemine değindi

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya'da turizm çeşitliliğinin önemine değinerek, "Alanya turistik tesisleriyle, iklimiyle, şehir kültürüyle ve destinasyonlarıyla dünya çapında bir turizm şehri. Ancak maalesef bu özelliklerine rağmen Alanya'mızda ağırlıklı olarak deniz, kum, güneş dediğimiz sezonluk turizm yapılmaktadır. Bu hepimizin yanlışı ve doğrularıyla kabul ettiği bir gerçek gibi görünse de bizlerin görevi iş insanlarına alternatif turizm alanları konusunda yol göstermek ve dolayısıyla böyle kadim bir şehrin 12 ay güçlü bir ekonomik yapıya ulaşmasına vesile olmaktır. Bu gibi bilgilendirme toplantılarını işte bu yüzden çok önemsiyoruz. Sanayi ve imalat sektörlerine verilen destekler gibi hizmet sektörünün gerekli destek ve teşviklerden daha fazla yararlanması konusunda bugün gerçekleşecek sağlık turizmi bilgilendirme toplantısı gibi önümüzdeki günlerde de başta eğitim olmak üzere spor turizmi ve diğer alanlarda da bilgilendirmelere devam edeceğiz. Elbette bu durumu değiştirmek farklı turizm apoletlerini Alanya'mıza kazandırmak mümkün. Bunun yolu alternatif turizmden geçiyor. Hepinizin bildiği gibi sağlık turizmi, spor turizmi ve kongre ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği turizm modellemeleri dünya turizm yönelişlerinde güçlü bir ivme yakalamış durumda. Bu kadar altyapı ve tesis varken bunu lehimize çevirmek zorundayız. Tabi ki bu sadece siz değerli firmalarımızın gücüyle olacak bir şey değil devlet kanalları ve teşvikleriyle de olması gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmacılardan Erdem'e teşekkür

Başkan Erdem'den sonra konuşan Hizmet İhracatçıları Birliği Devlet Destekleri Uzmanı Yunus Adede ise devlet desteklerinden bahsetti. Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu Başkanı Tevfik Yazan ve Alanya Sağlık Turizmi Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Girgin ise konuşmalarında sağlık turizminin öneminden bahsettiler.

Alanya'nın daha ileri bir noktaya ulaşabilmesi için yapılan çalışmaları da anlatan Yazan ve Girgin, Başkan Erdem'e bu önemli toplantı için teşekkür ettiler. - ANTALYA