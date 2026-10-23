Altun, Arabanlı çiftçilerin 2026 hasadını zararla kapattığını söyledi ve çözüm istedi - Son Dakika
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Altun, Arabanlı çiftçilerin 2026 hasadını zararla kapattığını söyledi ve çözüm istedi

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Altun, Arabanlı çiftçilerin 2026 hasadını zararla kapattığını söyledi ve çözüm istedi
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Araban İlçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, üreticilerin 2026 hasadını zararla kapattığını belirterek çözüm çağrısı yaptı. Altun, girdi maliyetleri ve borç yükünün üretimi riske attığını, gıda güvencesini tehdit ettiğini söyledi.

Araban İlçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, üreticilerin 2026 yılı hasat dönemini de zararla kapattığını belirterek, çiftçilerin borç yükünden kurtulması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için acil ve yapısal çözümler çağrısında bulundu.

Araban Ovası'nın Gaziantep ve bölge tarımı açısından önemli bir üretim merkezi olduğunu belirten Hasan Altun, mazot, gübre, tohum, tarım ilacı ve sulama elektriği gibi temel girdilerdeki fiyat artışlarının üretim maliyetlerini yükselttiğini ifade etti. Ürünlerin satış fiyatlarının maliyetlerin altında kalmasının çiftçilerin zarar etmesine neden olduğunu kaydeden Altun, geçmiş yıllardan devreden borçlar ve yüksek faizlerin de üreticileri ekonomik açıdan çıkmaza sürüklediğini söyledi.

"Çiftçi ekonomik kıskaca alınıyor"

Arabanlı üreticilerin yaşadığı sorunların yalnızca çiftçileri değil, ilçe, bölge ve ülke ekonomisini de etkilediğini belirten Altun, gelirinin önemli ölçüde tarıma dayandığı ilçede üretimin devamlılığının risk altında olduğunu dile getirdi. Altun, üreticilerin artan maliyetler karşısında emeğinin karşılığını alamamasının bölgenin gıda güvencesini ve ekonomik geleceğini tehdit ettiğini ifade etti.

Çiftçilerin maliyet-fiyat kıskacından kurtulabilmesi için hem yerel düzeyde önlemler alınması hem de tarım politikalarında yapısal değişikliklere gidilmesi gerektiğini vurgulayan Altun, üretim maliyetlerini düşürecek önerilerini sıraladı.

"Girdi maliyetleri düşürülmeli"

Gübre, mazot, tohum, sulama elektriği ve tarım ilaçlarının üretici kooperatifleri aracılığıyla toplu şekilde temin edilmesinin maliyetleri azaltabileceğini belirten Altun, bu yöntemle girdi maliyetlerinde yüzde 20 ila 30 arasında düşüş sağlanabileceğini savundu.

Tarımsal sulama maliyetlerinin azaltılması için ortak Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinin hayata geçirilmesini öneren Altun, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban Belediyesi iş birliğiyle üreticiden tüketiciye doğrudan satış kanallarının oluşturulması ve dijital tarım pazarlarının kurulması gerektiğini kaydetti.

Üreticilerin ekim yapmadan önce ürünün fiyatını ve alıcısını bilmesini sağlayacak sözleşmeli tarım modellerinin yaygınlaştırılmasını isteyen Altun, Tarım Kredi Kooperatifleri ve büyük gıda firmalarıyla yapılacak adil alım garantili sözleşmelerin hasat döneminde yaşanan belirsizlikleri azaltabileceğini ifade etti.

"Araban sarımsağı katma değerli ürüne dönüştürülmeli"

Araban sarımsağı ve kaliteli makarnalık buğdayın ham madde olarak düşük fiyatlarla satılması yerine bölgede kurulacak tesislerde işlenmesi gerektiğini belirten Altun, sarımsak tozu, sarımsak yağı ve markalı paketli ürünlerin üretiminin bölge ekonomisine katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Hasat döneminde ürün arzının artmasıyla fiyatların düşmesi nedeniyle çiftçilerin ürünlerini düşük fiyatlardan satmak zorunda kaldığını kaydeden Altun, lisanslı depoculuk imkanlarının genişletilmesini önerdi. Altun, üreticilerin ürünlerini depolayarak piyasa koşullarının uygun olduğu dönemde satabilmelerinin sağlanması gerektiğini belirtti.

"Tarım destekleri ekim döneminde ödenmeli"

Tarımsal desteklerin hasattan aylar sonra değil, çiftçinin üretim girdilerini temin ettiği ekim döneminde nakit olarak ödenmesi gerektiğini ifade eden Altun, zarar eden üreticilerin borç yükünün hafifletilmesi çağrısında bulundu.

Arabanlı çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz şekilde uzun vadeye yayılarak yeniden yapılandırılmasını isteyen Altun, üreticilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli desteğin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Altun, aksi durumda çiftçilerin üretimden çekilme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini, bunun da bölgede ciddi ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
Hasan AltunÇiftçilikEkonomiGüncelSon Dakika

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