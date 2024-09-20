Alzheimer Belirtileri Unutkanlıkla Başlayabilir

Ekonomi

Bayındır Söğütözü Hastanesi ve Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ömer Eray Yalap, yakın geçmişte yaşanılan olayların unutulmasının alzaymır hastalığının başlangıç belirtisi olabileceğini belirtti.

Türkiye İş Bankası grup şirketlerinden Bayındır Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, nedeni tam olarak bilinmeyen alzaymır, genellikle ileri yaşta kişileri etkileyen, sinsi başlangıçlı ve yavaş ilerleyici seyir gösteren nörodejeneratif hastalık olarak biliniyor.

Beynin çeşitli bölgelerinde beta amiloid proteini içeren plakların birikmesi ve bunun sonucunda beyin hücrelerinin (nöron) geri dönüşsüz kaybıyla hastalığın ortaya çıktığı düşünülüyor. Hastalığın gelişiminde genetik ve çevresel faktörler etkili olurken, alzaymır hastalığı erişkinlerde demans (bunama) hastalığının en sık nedeni olarak görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nöroloji Uzmanı Dr. Ömer Eray Yalap, unutkanlığın yanı sıra ilgisizlik, dikkat ve muhakeme bozukluğu, konuşmayla ilgili sorunlar gibi diğer zihinsel işlevlerde gerilemenin de alzaymır hastalığının habercisi olabileceğini belirtti.

Yalap, unutkanlığın özellikle yakın geçmişe dair olaylarda belirgin olduğunu aktararak, "Başlangıç döneminde hastalar çok eski olayları hatırlamakta zorluk çekmezler. alzaymırDA hastalar, eşyaları ve özellikle parayı koydukları yeri hatırlayamazlar ve bu nedenle eşyalarını kaybederler. Ayrıca, ocakta yemek unutup yemek yakma, namaz kılarken rekatları karıştırma gibi belirtiler de gözlemlenir. Başlangıçta yakın zamana dair hafızada bozulma belirgin olduğundan aynı soruları tekrar tekrar sorma görülebilir. İlerleyen dönemde ise kelime bulmada zorlanma, davranış değişiklikleri, çevreye karşı ilgisizlik, yer yön bulmada zorlanma gibi belirtiler de gözlemlenir." ifadelerini kullandı.

"Birinci derece akrabalarında alzaymır hastalığı bulunan kişilerde riski iki kat fazladır"

Alzaymır hastalığında en önemli riskin ileri yaş olduğunun altını çizen Yalap, alzaymır hastalığının yalnızca yüzde 5'inin kalıtsal nedenli olduğunu bildirdi.

Yalap, kalıtsal alzaymır hastalığının daha genç yaşlarda ortaya çıkabildiğini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Hastalık 65 yaş altında nadir görülmekle birlikte, 65 yaş üstü kişilerin yüzde 5-10'unda görülüyor. 85 yaş üstü kişilerde bu oran yüzde 35'e kadar çıkmaktadır. Düşük eğitim düzeyi, düşük sosyoekonomik düzey, stres ve depresyon, düzensiz tansiyon-kolesterol ve şeker, sigara kullanımı, yalnız yaşama, görme ve işitme azlığı, tekrarlayan kafa travmaları alzaymır hastalığının diğer risk faktörleridir. Birinci derece akrabalarında alzaymır hastalığı bulunan kişilerde hastalığa yakalanma riski iki kat daha fazladır. Yüksek eğitim düzeyi, fiziksel ve zihinsel olarak aktif bir yaşam sürme, Akdeniz usulü diyet gibi faktörlerin hastalıktan koruyucu olduğu bilinmektedir."

"Bunama yaşlanmanın doğal bir sonucu değil, bir hastalıktır"

Alzaymır tanısının hastaların ve yakınlarının verdiği bilgiler, nörolojik muayene, çeşitli nöropsikiyatrik testler ve beyin görüntülemesi özellikle beyin MR ile konulduğunu anlatan Uzm. Dr. Yalap, duruma göre diğer tanıları dışlamak için bazı laboratuvar testlerin de yapılabileceğinin bilgisini paylaştı.

Yalap, alzaymır hastalığını tamamen tedavi edip ortadan kaldırabilen bir tedavi yöntemi bulunmadığının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hastalığın seyrini geçici olarak yavaşlatan ve bazı bulguları hafifleten ilaçlar olsa da, hastalık ilerlemeye devam eder. Günümüzde alzaymır aşısı olarak bilinen ve damardan uygulanan çeşitli ilaç denemeleri olsa da bunların etkinliği henüz ikna edici düzeyde değildir. Alzaymır ile benzer bulgu ve şikayetlere yol açabilen ve bunamayı taklit eden başka hastalıklar da bulunmaktadır. Bunlar depresyon, bazı kronik enfeksiyonlar, vitamin eksiklikleri ve tiroid hormon bozuklukları gibi hastalıklardır. Alzaymır hastalığının aksine bu hastalıkların tedavisi mümkündür. Bu nedenle yukarıda belirtilen şikayetleri olan kişilerin gecikmeden bir hekime muayene olmaları önemlidir. Unutulmamalıdır ki bunama yaşlanmanın doğal bir sonucu değil, bir hastalıktır."