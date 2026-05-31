Amanos Tüneli ile Ulaşım Hızlanacak

31.05.2026 14:44
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Dörtyol-Hassa projesinin Amik Ovası'na ulaşımı 1 saatten 5 dakikaya indireceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Projesi ile Amik Ovası'na ulaşımın çok kısalacağını belirterek, "Amik Ovası'nın tarımsal üretimini, Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, projeye ilişkin bilgi verdi.

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Projesi kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni İskenderun Limanı'na en kısa güzergahtan bağlayacaklarını aktaran Uraloğlu, projeyle bölgenin üretim, ticaret ve lojistik kapasitesinin önemli ölçüde artacağını bildirdi.

Uraloğlu, Anadolu'nun tarih boyunca İpek, Baharat ve Kral yolları gibi ticaret koridorlarının merkezinde yer aldığına işaret ederek, bugün de Türkiye'nin stratejik konumuyla küresel ticaretin en kritik geçiş noktalarından olmaya devam ettiğini vurguladı.

Hatay'da yükselen Amanos Tünel Projesi'nin yalnızca bir ulaşım yatırımı olmadığının altını çizen Uraloğlu, "Bu proje ile Türkiye'nin üretim gücü denizle daha hızlı buluşacak, limanlarımızın hinterlandı genişleyecek. Amik Ovası'nın tarımsal üretimini, Güneydoğu Anadolu'nun sanayi ve ihracat kapasitesiyle birlikte İskenderun Limanı'na daha hızlı ulaştıracağız, Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek." bilgisini verdi.

"Dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olacak"

Uraloğlu, proje doğrultusunda Amanos Dağları'nın altından geçecek şekilde her biri yaklaşık 20 kilometrelik 2 kara yolu ve 1 demir yolu tüneli inşa edileceğini kaydetti.

Toplam uzunluğu 60 kilometreyi bulan tünellerin, dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olacağını vurgulayan Uraloğlu, proje kapsamında demir yolu hattının toplam 55 kilometre, 4 şeritli otoyolun ise 25 kilometre olarak planlandığını ifade etti.

Uraloğlu, ilk etapta Amanos geçişini sağlayacak tünel yapılarının uygulamaya alınacağını, kara yolu bağlantısının Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan ayrılarak Dörtyol üzerinden Hassa'ya bağlanacağını bildirdi.

"Üretim merkezleri dünya pazarlarına daha güçlü entegre olacak"

Amanos Dağları'nın kuzey ve güney uçlarından sağlanan mevcut ulaşımın önemli ölçüde kısalacağına dikkati çeken Uraloğlu, proje sayesinde bölgedeki sanayi merkezlerinin İskenderun Limanı'na daha hızlı erişeceğini ifade etti.

Uraloğlu, Kilis-Osmaniye-İskenderun güzergahının 38,3 kilometre, Kırıkhan-İskenderun-Dörtyol istikametinin 15,27 kilometre, Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol güzergahının 20,6 kilometre kısalacağını, Dörtyol-Kırıkhan-Hassa kesimindeki ulaşım mesafesinin 53,4 kilometre azalacağını aktardı.

Payas-Fevzipaşa Demir Yolu Hattı'nda da yaklaşık 30 kilometrelik kısalma sağlayacaklarının altını çizen Uraloğlu, Gaziantep'in Mersin ve İskenderun bağlantılarının önemli ölçüde hızlanacağını vurguladı.

Uraloğlu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki üretim merkezlerinin, İskenderun Limanı üzerinden dünya pazarlarına daha güçlü şekilde entegre olacağını belirterek, "Depreme karşı dirençli yeni kara yolu ve demir yolu altyapıları kuruyoruz. Bu projeyle afet durumlarında da kesintisiz ulaşım kapasitesini güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

İskenderun Körfezi çevresindeki mevcut ve yeni liman yatırımlarının lojistik kapasitesini artıracaklarını vurgulayan Uraloğlu, Hassa bölgesinin yeni lojistik ve depolama alanlarıyla ekonomik açıdan önemli bir merkez haline geleceğini bildirdi.

"Toplam 1,55 milyar avroluk finansman temin edildi"

Uraloğlu, projede finansman sürecinin tamamlandığı bilgisini vererek, "Societe Generale liderliğinde sağlanan kredi anlaşmaları kapsamında toplam 1,55 milyar avroluk finansman temin edildi. Kredi sözleşmesi Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi, yer teslimini gerçekleştirdik. Şu anda mobilizasyon çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Projede güzergah optimizasyonlarının bitirildiğine işaret eden Uraloğlu, kamulaştırma süreçleri ile tünel projelerinin hazırlık çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Uraloğlu, projenin uluslararası ticaret açısından da stratejik önem taşıdığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İskenderun Limanı bu projeyle Doğu Akdeniz'in en stratejik ticaret kapılarından biri haline gelecek. Tünellerimizin bir ucu Türkiye'nin artan üretim kapasitesine, diğer ucu ise dünya ticaret koridorlarına çıkacak. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla dağları aşmaya, mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz. Amanos Dağları artık Türkiye'nin üretim gücünün hizmetine girecek."

Kaynak: AA

31.05.2026 14:56:48
