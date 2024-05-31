Amasya'da Mersin balığı üretimi için seferberlik ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Amasya'da Mersin balığı üretimi için seferberlik ilan edildi

Amasya\'da Mersin balığı üretimi için seferberlik ilan edildi

Havyarının kilosu 2 bin 500 dolardan satılan Mersin balığı için Amasya'da üretim seferberliği ilan edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, doğal yaşam alanlarında sayılarının artırılması için sularla buluşturduğu balıkları tek tek numaralandırıp takibini yaptırıyor. Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanan Mersin balığı, bu yıl 95 bin adet üretilerek Karadeniz ve bölgedeki akarsulara bırakılacak.

31.05.2024 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havyarının kilosu 2 bin 500 dolardan satılan Mersin balığı için Amasya'da üretim seferberliği ilan edildi. Son iki yılda 20 binden fazla üretilip Karadeniz Bölgesi'ndeki akarsulara dağıtılan bu balık türü için bu yılki üretim miktarı 95 bini buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, doğal yaşam alanlarında sayılarının artırılması için sularla buluşturduğu balıkları tek tek numaralandırıp takibini yaptırıyor.

Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıyor

Geçmişi 250 milyon yıl öncesine dayanıp 'siyah inci' diye adlandırılan havyarının kilosu 2 bin 500 dolardan satılan Mersin balığı üretiminin yapıldığı Karadeniz Bölgesi illerinden Amasya'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait özel tesiste yetiştiriliyor. Bu yıl Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nda 95 bin adet üretilen yavru balıklar Karadeniz ve bölgedeki akarsularla buluşmak için gün sayıyor.

Türk karasularını da aşıp Bulgaristan'da bulunmuştu

Tarım ve Orman Bakanlığı, sulara bırakıldığında Türk karasularını da aştığı belirlenen bu balıkları tek tek numaralayıp takibini de yapıyor. Geçen yıl Samsun'dan Karadeniz'e bırakılan bir balık Bulgaristan'da bulunup bildirilmişti.

6. yıldan itibaren havyar üretiminin gerçekleşebiliyor

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, yumurtaları Mersin murt ağacının meyvesine benzediği için Mersin balığı adı verilen bu balıklardan 6. yıldan itibaren havyar üretiminin gerçekleşebildiğini belirtti. Son iki yılda üretilen 21 bin 500 adet Mersin balığının Karadeniz'in akarsularla birleştiği Samsun, Sinop ve Sakarya'nın da aralarında olduğu şehirlere dağıtıldığını hatırlatan Gürol Çetin, "8 anaç balığın sağılmasıyla 5 bin 200 gram yumurta elde ettik. Yapay dölleme yoluyla yaptığımız çalışma sonucunda toplamda 95 bin yavru mersin balığı elde ettik. Bunları da bakanlığımızın balıklandırma projesi kapsamında dağıtımını yapacağız" diye konuştu.

"Amasya Mersin balığı üretiminde bir numara olacak"

İlk aşamada yavru balık elde etmeyi isterken bu yıl kilosu 2 bin 500 dolardan başlayan fiyatla satılan havyardan örnek olması için 2 kilo üretmeyi planladıklarına değinen Çetin, "Tesisimizdeki gibi düzenli ve bu kadar sayıda bir üretim hiçbir yerde mevcut değil. Amasya'mızı Mersin balığı üretiminde bir numaralı hale getireceğiz" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz, Mersin, Amasya, Balıkçılık, Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya'da Mersin balığı üretimi için seferberlik ilan edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:59 İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur Hakkında Soruşturma Başlatıldı İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur Hakkında Soruşturma Başlatıldı
08:33 İstanbul Boğazı, gemi arızası nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı İstanbul Boğazı, gemi arızası nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı
08:24 Özel’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Hançerlendim’’ sözlerine yanıt: Bu partide kimsede hançer yok Özel'den Kılıçdaroğlu'nun ''Hançerlendim'' sözlerine yanıt: Bu partide kimsede hançer yok
00:38 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım
00:13 Eski ABD Başkanı Trump, ’’sus payı’’ davasında suçlu bulundu Eski ABD Başkanı Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu
08:49 İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarına tepki: Defne Samyeli’den çarpıcı açıklama İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına tepki: Defne Samyeli'den çarpıcı açıklama
07:53 Kirli Sepeti dizisinde yaprak dökümü Üç başrol oyuncusu ayrılıyor Kirli Sepeti dizisinde yaprak dökümü! Üç başrol oyuncusu ayrılıyor
00:58 Mersin ve Manisa’da gıda zehirlenmesi: 81 işçi hastanelik oldu Mersin ve Manisa'da gıda zehirlenmesi: 81 işçi hastanelik oldu
00:37 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığından yakalandıktan sonra ilk fotoğraf geldi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığından yakalandıktan sonra ilk fotoğraf geldi
23:44 Servet teklif etmişler, satmamış Ali Koç’tan bomba transfer itirafı Servet teklif etmişler, satmamış! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı
22:59 Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı
22:41 Ağrı’da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı Ağrı'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı
22:36 Sakaryaspor’u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 09:07:27. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya'da Mersin balığı üretimi için seferberlik ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement