Amasya'da motorlu araç sayısı ağustos ayında 169 bin 584'e yükseldi - Son Dakika
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Amasya'da motorlu araç sayısı ağustos ayında 169 bin 584'e yükseldi

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Amasya\'da motorlu araç sayısı ağustos ayında 169 bin 584\'e yükseldi
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TÜİK verilerine göre Amasya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 5,6 artışla 169 bin 584'e ulaştı. En yüksek artış yüzde 13 ile motosiklette gerçekleşti.

Amasya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 169 bin 584'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğünün 2026 yılı Ağustos ayı verilerine göre, kentteki motorlu araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak 8 bin 967 adet yükseldi. Amasya'daki araçların 78 bin 675'ini otomobil, 36 bin 260'ını motosiklet, 25 bin 468'ini traktör, 21 bin 415'ini kamyonet, 3 bin 986'sını kamyon, 2 bin 718'ini minibüs, 619'unu otobüs ve 443'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

En yüksek artış motosiklette

Kentte geçen yılın ağustos ayına göre en yüksek artış yüzde 13 ile motosiklette gerçekleşti. Motosikleti yüzde 8,8 ile özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 5,2 ile otomobiller takip etti.

Amasya'da ağustos ayında 4 bin 245 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Devir işlemlerinin yüzde 63,6'sını otomobiller, yüzde 13,8'ini motosikletler ve yüzde 11,8'ini kamyonetler oluşturdu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Amasya'da motorlu araç sayısı ağustos ayında 169 bin 584'e yükseldi - Son Dakika
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