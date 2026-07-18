Amasya\'da Taşıt Sayısı 167 Bin 864\'e Ulaştı

Amasya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 2026 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 167 bin 864 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre bu sayı, geçen yılın aynı ayına göre 9 bin 426 (yüzde 5,9) artış anlamına geliyor.

Yapılan açıklamada, Amasya'daki taşıtların yüzde 46,ü'nü (74 bin 85) otomobil, yüzde 21'ini (31 bin 517) motosiklet, yüzde 15,1'ini (25 bin 395) traktör, yüzde 12,8'ini (21 bin 442) kamyonet, yüzde 2,4'ünü (3 bin 992) kamyon, yüzde 1,6'sını (2 bin 727) minibüs, yüzde 0,4'ünü (625) otobüs ve yüzde 0,3'ünü (436) özel amaçlı taşıtların oluşturduğu bildirildi.

2026 yılı Haziran ayında Amasya'da 3 bin 903 aracın devri yapıldı. Bir yıllık değişimlere bakıldığında, en yüksek artışın yüzde 14,6 ile motosikletlerde olduğu, bunu yüzde 7,1 ile özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 5,2 ile otomobilin takip ettiği ifade edildi. - AMASYA