Amasya'da Taşıt Sayısı 167 Bin 864'e Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya'da Taşıt Sayısı 167 Bin 864'e Ulaştı

Amasya\'da Taşıt Sayısı 167 Bin 864\'e Ulaştı
18.07.2026 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da 2026 Haziran itibarıyla motorlu taşıt sayısı bir yıl içinde %5,9 artarak 167 bin 864 oldu.

Amasya'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 2026 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 167 bin 864 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre bu sayı, geçen yılın aynı ayına göre 9 bin 426 (yüzde 5,9) artış anlamına geliyor.

Yapılan açıklamada, Amasya'daki taşıtların yüzde 46,ü'nü (74 bin 85) otomobil, yüzde 21'ini (31 bin 517) motosiklet, yüzde 15,1'ini (25 bin 395) traktör, yüzde 12,8'ini (21 bin 442) kamyonet, yüzde 2,4'ünü (3 bin 992) kamyon, yüzde 1,6'sını (2 bin 727) minibüs, yüzde 0,4'ünü (625) otobüs ve yüzde 0,3'ünü (436) özel amaçlı taşıtların oluşturduğu bildirildi.

2026 yılı Haziran ayında Amasya'da 3 bin 903 aracın devri yapıldı. Bir yıllık değişimlere bakıldığında, en yüksek artışın yüzde 14,6 ile motosikletlerde olduğu, bunu yüzde 7,1 ile özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 5,2 ile otomobilin takip ettiği ifade edildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Amasya, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya'da Taşıt Sayısı 167 Bin 864'e Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı
Temmuz ayında hala çığ tehlikesi var Temmuz ayında hala çığ tehlikesi var
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Dem Parti İmralı Heyeti’nin İmralı Adası’na gideceği tarih belli oldu Dem Parti İmralı Heyeti'nin İmralı Adası'na gideceği tarih belli oldu
Bir dönem sona eriyor Bu paralar artık ATM’den çekilemeyecek Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek
Aynı gün iki evladını kaybetti Yaşları 10 ve 7’ydi Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi

11:49
Annesini toprağa veren Aslı Baykal’dan zehir zemberek paylaşım
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
11:08
Rusya’nın e-ticaret devi vuruldu Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
11:05
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’den geriye bu sözler kaldı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı
10:43
Büyük skandal Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
09:57
’Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisindeki sahne Çin’i karıştırdı
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı
09:56
Bakan Gürlek duyurdu Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 12:15:58. #7.13#
SON DAKİKA: Amasya'da Taşıt Sayısı 167 Bin 864'e Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.