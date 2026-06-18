Amasya Kiraz Rekoltesinde Beklentiler Yükseliyor - Son Dakika
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Amasya Kiraz Rekoltesinde Beklentiler Yükseliyor

Amasya Kiraz Rekoltesinde Beklentiler Yükseliyor
18.06.2026 12:45
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Amasya'da kiraz hasadı devam ediyor, bu yıl rekolte 50 bin ton olması bekleniyor.

Amasya'da devam eden kiraz hasadında bu yıl 50 bin ton rekolteye ulaşılması bekleniyor.

Amasya'da 28 bin dekar alanda üretimi yapılan kirazda hasat dönemi devam ediyor.

Geçen yıl düşük olan, bu yıl ise 50 bin tona ulaşması beklenen rekolte, üreticinin yüzünün gülmesini sağladı.

Yeşilyenice Mahallesi'nde kiraz üretimi yapan Hasan Özen, AA muhabirine, 5 dönüm kiraz bahçesi bulunduğunu belirterek, "Geçen sene olmadı dondan dolayı. Bu sene ise fazlasıyla oldu. Neredeyse 1 aydır kiraz topluyoruz. Topladığımız kiraz 5,5 ton oldu. 3 tona yakın daha kirazımız var. Yüzümüz gülüyor. Bu sene rekolte çok yüksek. Allah'a şükürler olsun." ifadesini kullandı.

Kiraz üreticilerinden Kadir Kavuk ise geçen sene zirai don nedeniyle ürün alamadıklarına işaret ederek, "Allah'ımıza şükürler olsun, bu sene mahsul iyi. Emeğimizin karşılığını almayı ümit ediyoruz. İnşallah ileriye dönük iyi olmasını bekliyoruz." dedi.

Amasya'da haziran ayının başında başlayan kiraz hasadının temmuz ayının ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Amasya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya Kiraz Rekoltesinde Beklentiler Yükseliyor - Son Dakika

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