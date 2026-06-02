Amasya Kirazı Tezgahta!

02.06.2026 15:00
Amasya kirazı bu yıl tezgahlara döndü, fiyatlar 50-100 TL arasında değişiyor.

Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle ağaçlarda ürün vermeyen Amasya kirazı, bu yıl yeniden tezgahlardaki yerini aldı. Yaz aylarının sevilen meyveleri arasında bulunan kiraz, kentte kalitesine göre değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Amasya'da uzun yıllardır manav işletmeciliği yapan Atakan Gül, erkenci kiraz hasadının başladığını belirterek, ürünleri uygun fiyatlarla vatandaşla buluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Gül, "Bu yıl erkenci kirazın üretimine başlandı. Fiyatları uygun tutarak ürünümüzü satmaya çalışıyoruz. Bizim işletmemizde kirazın kilosu 50 TL ile 100 TL arasında satılıyor" dedi.

Öte yandan kentte 60 yılı aşkın süredir yarışmaları düzenlenen, coğrafi işaret tesciline sahip Amasya kirazında asıl hasadın ise yaklaşık 10 gün içerisinde başlaması bekleniyor. - AMASYA

Kaynak: İHA

