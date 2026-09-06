Amasya'nın tescilli baklalı dolması, bayram ve düğünlerin vazgeçilmezi oldu - Son Dakika
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Amasya'nın tescilli baklalı dolması, bayram ve düğünlerin vazgeçilmezi oldu

Amasya\'nın tescilli baklalı dolması, bayram ve düğünlerin vazgeçilmezi oldu
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Amasya'nın coğrafi işaret tescilli baklalı dolması, asma yaprağına sarılan iç harcıyla bohça şeklinde hazırlanıyor ve kısık ateşte yaklaşık 2 saat pişiriliyor. Maharetli kadınlar bu geleneksel lezzeti bayramlar ile düğün ve nişanlarda ikram ederken, anneler sarma tekniğini genç kızlara öğretiyor.

Şehzadeler şehri Amasya'nın tescilli baklalı dolması şehirde mutfakların vazgeçilmez yemeği olarak değerlendiriliyor. Bohça şeklinde sarılan dolmalar, bayram günleri ve düğünlerde de ikram ediliyor.

Yapımında asma yaprağı, kuru bakla, yarma, soğan, biber, domates, salça ve et gibi ürünler kullanılan coğrafi işaret tescilli bu lezzetli yemek özenle hazırlanıyor. Yaprağın ortasına konulan iç, beş köşeli bohça şeklinde sarılıyor. Dibine kemikli kaburga eti eklenen tencerenin üzerine sarılmış dolmalar diziliyor. Dolmalar kısık ateşte yaklaşık 2 saat pişirilerek yenilebilir hale geliyor.

Bayram günleri ile düğünlerin vazgeçilmezi

Maharetli kadınlar gündelik hayatta tüketilmesinin yanı sıra özellikle bayram günleri ile düğün ve nişan gibi eğlenceler öncesi bir araya gelerek dolmaları sarıyor. Anneler genç kızlara sarma tekniğini özellikle öğretiyor.

Baklalı dolma Amasya mutfağının olmazsa olmazı

Amasya Olgunlaşma Enstitüsünde görevli usta öğretici Canan Aylak, "Baklalı dolma Amasya mutfağının olmazsa olmazıdır. Arkadaşlar, komşular, akrabalar bir araya gelip sararlar" dedi. Baklalı dolmanın ninelerden kızlara aktarılan köklü bir gelenek olduğunu anlatan Duygu Esen de, "Amasya'da genç kızların baklalı dolma hazırlanmasını muhakkak bilmesi gereklidir" diye konuştu. Hataylı olan Gönül Göl ise baklalı dolmanın yapımını kayınvalidesinden öğrendiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Ekonomi, Amasya, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya'nın tescilli baklalı dolması, bayram ve düğünlerin vazgeçilmezi oldu - Son Dakika

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